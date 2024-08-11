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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1766 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1766 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1766 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,662,327

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 70000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе InAsta - November 15, 2023
Продавец InAsta
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 BN NGC
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Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1766 ЕМ на аукционе InAsta - December 9, 2019
Продавец InAsta
Дата 9 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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