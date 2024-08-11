2 копейки 1766 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 70000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность AU (9) XF (10) VF (13) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (3) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (4) DETAILS (1) BN (5) Сервис NGC (5) ННР (1)

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