Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1766 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,662,327
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 70000 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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