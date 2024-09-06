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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1765 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1765 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1765 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,714,416

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
574 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность F15
Цена
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе MUNZE - December 10, 2019
Продавец MUNZE
Дата 10 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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