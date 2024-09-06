2 копейки 1765 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность AU (5) XF (12) VF (8) F (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (2) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (4) VF35 (2) VF30 (2) F15 (1) BN (6) Сервис NGC (6)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Heritage (1)

Katz (3)

MS67 (4)

MUNZE (1)

Rare Coins (2)

Rauch (1)

SINCONA (1)

Александр (2)

Имперская монета (6)

Монеты и Медали (1)

Русское Наследие (5)