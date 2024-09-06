Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1765 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,714,416
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе MS67 за 52500 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
574 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
338 $
Цена в валюте аукциона 33000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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