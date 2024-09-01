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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1765 года ЕМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 2 копейки 1765 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1765 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,714,416

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе DNW - March 10, 2020
Продавец DNW
Дата 10 марта 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
390 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Империя - February 23, 2019
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ЕМ на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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