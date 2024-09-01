Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1765 года ЕМ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,714,416
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Продавец DNW
Дата 10 марта 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
390 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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