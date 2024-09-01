2 копейки 1765 года ЕМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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