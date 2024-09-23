2 копейки 1763 года СПМ. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком СПМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8199 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

Сохранность UNC (2) AU (18) XF (56) VF (80) F (9) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (4) AU55 (1) AU53 (5) AU50 (2) XF45 (6) XF40 (10) VF35 (8) VF30 (9) VF25 (1) F15 (5) DETAILS (3) BN (11) Сервис CGC (3) NGC (5) RNGA (2) PCGS (4)

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