Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1763 года СПМ. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1763 года СПМ Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1763 года СПМ Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (175) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком СПМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8199 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (17)
  • BAC (9)
  • Coins.ee (6)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Hess Divo (2)
  • Katz (9)
  • Kroha (1)
  • Künker (8)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MUNZE (6)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (40)
  • Rauch (7)
  • RedSquare (4)
  • Russiancoin (5)
  • SINCONA (3)
  • Teutoburger (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (1)
  • Александр (17)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (17)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русское Наследие (7)
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF30 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность VF30 BN CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность VF30 BN NGC
Цена
Где купить?
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность VF30 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1763 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск