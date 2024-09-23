Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1763 года СПМ. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (175) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком СПМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8199 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF30 BN CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность VF30 BN CGC
Цена
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