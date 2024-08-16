Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1765 года ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе Александр за 850 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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