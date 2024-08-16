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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1765 года ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1765 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1765 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе Александр за 850 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
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Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF25
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF20
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1765 ММ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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