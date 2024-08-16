2 копейки 1765 года ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 234 проданному на аукционе Александр за 850 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

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