2 копейки 1765 года СПМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Александр за 60955 RUB. Торги состоялись 31 мая 2022.

Сохранность AU (3) XF (32) VF (25) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (2) XF45 (7) XF40 (9) VF35 (4) VF30 (5) VF25 (1) BN (4) Сервис RNGA (1) PCGS (6) NGC (2)

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