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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1765 года СПМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1765 года СПМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1765 года СПМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Александр за 60955 RUB. Торги состоялись 31 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF45 PCGS
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Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF25
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Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1765 СПМ на аукционе AURORA - July 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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