Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1765 года СПМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1765
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1765 года со знаком СПМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Александр за 60955 RUB. Торги состоялись 31 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (5)
- Cayón (1)
- CNG (1)
- Coins.ee (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Katz (5)
- Künker (4)
- MS67 (2)
- MUNZE (1)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (6)
- Rare Coins (11)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- Александр (7)
- Империя (2)
- Имперская монета (11)
- Русское Наследие (3)
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск