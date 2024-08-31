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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1766 года СПМ. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт сетчатый

Аверс монеты - 2 копейки 1766 года СПМ Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1766 года СПМ Гурт сетчатый - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года со знаком СПМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 751 RUB
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1600 RUB
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1766 СПМ на аукционе MUNZE - February 3, 2021
Продавец MUNZE
Дата 3 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1766 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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