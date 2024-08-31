2 копейки 1766 года СПМ. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года со знаком СПМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность AU (5) XF (16) VF (35) F (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (2) VF30 (6) DETAILS (2) BN (2) Сервис CGC (2)

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