Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1766 года СПМ. Гурт сетчатый (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт сетчатый
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1766 года со знаком СПМ. Гурт сетчатый. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 751 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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