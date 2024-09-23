2 копейки 1796 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1796 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Александр за 700 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

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