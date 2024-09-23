Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1796 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 618,900
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1796 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Александр за 700 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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