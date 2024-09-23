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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1796 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1796 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1796 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 618,900

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1796
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1796 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 501 проданному на аукционе Александр за 700 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность XF45 BN
Цена
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Katz - December 1, 2019
Продавец Katz
Дата 1 декабря 2019
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
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Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1796 ЕМ на аукционе AURORA - August 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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