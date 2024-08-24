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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1778 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1778 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1778 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,290,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1778
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1778 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Русское Наследие - January 22, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Имперская монета - January 26, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF45 BN ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF45 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 2 копейки 1778 ЕМ на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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