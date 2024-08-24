Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1778 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,290,800
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1778
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1778 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 января 2021
Сохранность XF45 BN ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1778 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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