2 копейки 1778 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1778 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе SINCONA AG за 1700 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность AU (9) XF (22) VF (7) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU53 (6) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (5) BN (5) Сервис ННР (3) NGC (2) RNGA (1)

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