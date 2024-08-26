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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1789 года ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1789 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1789 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1789 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
937 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VG8
Цена
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF40 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1789 ММ на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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