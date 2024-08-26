Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1789 года ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1789 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
937 $
Цена в валюте аукциона 90000 RUB
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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