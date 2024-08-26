2 копейки 1789 года ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1789 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Александр за 9000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность AU (2) XF (8) VF (19) F (1) VG (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (3) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) VG8 (1) BN (2) Сервис RNGA (2) PCGS (1)

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