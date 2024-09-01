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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1763 года СПМ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Гурт надпись

Аверс монеты - 2 копейки 1763 года СПМ Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1763 года СПМ Гурт надпись - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком СПМ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 432 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (3)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (7)
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1096 RUB
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Александр - November 26, 2015
Россия 2 копейки 1763 СПМ на аукционе Александр - November 26, 2015
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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