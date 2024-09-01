Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1763 года СПМ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Гурт надпись
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком СПМ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 432 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (7)
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1096 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
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