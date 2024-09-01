2 копейки 1763 года СПМ. Гурт надпись (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1763 года со знаком СПМ. Гурт надпись. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 432 проданному на аукционе Редкие Монеты за 300 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

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