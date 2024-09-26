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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1795 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1795 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1795 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,546,150

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1795 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Империя за 44000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 19500 RUB
Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Империя - December 17, 2022
Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность MS61 BN NGC
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
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Россия 2 копейки 1795 ЕМ на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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