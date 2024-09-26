2 копейки 1795 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1795 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Империя за 44000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

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