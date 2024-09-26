Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1795 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,546,150
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1795 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Империя за 44000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 19500 RUB
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 декабря 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
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Где продать?
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