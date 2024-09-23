2 копейки 1795 года ММ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1795 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7270 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность AU (2) XF (2) VF (11) F (1) Сохранность (слабы) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (2) VF20 (1) F15 (1) Сервис RNGA (1)