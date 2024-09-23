Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1795 года ММ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1795 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7270 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность F15
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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