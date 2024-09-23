Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1795 года ММ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 копейки 1795 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 копейки 1795 года ММ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1795 года со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7270 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (6)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Имперская монета (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность VG DETAILS RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 205 EUR
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность VF30
Цена
1105 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Александр - April 26, 2017
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность AU53
Цена
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 копейки 1795 ММ на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1795 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск