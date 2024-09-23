Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1789 года АМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 копейки
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1789 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 453 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
1040 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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