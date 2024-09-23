2 копейки 1789 года АМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1789 года со знаком АМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 453 проданному на аукционе Александр за 4000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

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