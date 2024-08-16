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Пробные 5 копеек 1763 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1763 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1763 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 1,2 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1763 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 6256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
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Россия 5 копеек 1763 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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