Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1763 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 1,2 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1763 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 6256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 55000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
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