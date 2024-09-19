Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 5 копеек Екатерины II - Россия
5 копеек 1763 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1763 СПБ R4 0 1
5 копеек 1780 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1780 Обозначение даты "178". Новодел R4 0 0
5 копеек 1787 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1787 ТМ Орел особого рисунка R4 0 0
5 копеек 1796 Пробные
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1796 Вензель простой Un 0 01796 Вензель украшен R4 0 0
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