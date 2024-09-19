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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1763 года СПБ НК "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1763 года СПБ НК "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1763 года СПБ НК "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,817,243

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4804 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
2334 $
Цена в валюте аукциона 208278 RUB
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
2390 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Heritage - October 12, 2023
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1763 СПБ НК "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1763 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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