1 рубль 1763 года СПБ НК "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4804 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

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