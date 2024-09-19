Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1763 года СПБ НК "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,817,243
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4804 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
2334 $
Цена в валюте аукциона 208278 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU53
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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