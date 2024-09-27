Полтина 1763 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6566 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность UNC (8) AU (31) XF (57) VF (50) F (6) G (1) Нет оценки (15) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (1) MS61 (4) AU58 (2) AU55 (5) AU53 (1) AU50 (11) XF45 (3) XF40 (17) VF35 (14) VF30 (3) VF25 (2) VF20 (3) F15 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (10) PCGS (1) RNGA (2)

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