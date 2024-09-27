Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1763 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (170) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6566 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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