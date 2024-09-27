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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1763 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1763 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1763 года СПБ ЯI T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (170) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ ЯI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6566 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 8000 RUB
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
389 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полтина 1763 СПБ ЯI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1763 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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