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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 20 копеек 1763 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Пробные 20 копеек 1763 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробные 20 копеек 1763 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1763 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Редкие Монеты за 440000 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (1)
Россия 20 копеек 1763 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
156705 $
Цена в валюте аукциона 140000 CHF
Россия 20 копеек 1763 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
440000 $
Цена в валюте аукциона 440000 USD
Россия 20 копеек 1763 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1763 СПБ (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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