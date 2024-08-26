Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 20 копеек 1763 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1763 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Редкие Монеты за 440000 USD. Торги состоялись 10 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
156705 $
Цена в валюте аукциона 140000 CHF
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность AU55
Цена
440000 $
Цена в валюте аукциона 440000 USD
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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