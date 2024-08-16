Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1763 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,26 гр
- Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1763 года "С шарфом" со знаком ММД. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 320000 USD. Торги состоялись 22 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS61 RNGA
Цена
320000 $
Цена в валюте аукциона 320000 USD
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU53
Цена
150000 $
Цена в валюте аукциона 150000 USD
Где продать?
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