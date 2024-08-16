Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1763 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1763 года ММД "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1763 года ММД "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,26 гр
  • Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1763 года "С шарфом" со знаком ММД. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Русское Наследие за 320000 USD. Торги состоялись 22 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 5 рублей 1763 ММД "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS61 RNGA
Цена
320000 $
Цена в валюте аукциона 320000 USD
Россия 5 рублей 1763 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 5 рублей 1763 ММД "С шарфом" на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU53
Цена
150000 $
Цена в валюте аукциона 150000 USD
Россия 5 рублей 1763 ММД "С шарфом" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1763 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1763 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск