5 копеек 1763 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1763 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

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