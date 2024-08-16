Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1763 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1763 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
2473 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?
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