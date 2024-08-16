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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1763 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 копеек 1763 года "Екатеринбургский монетный двор" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1763 года "Екатеринбургский монетный двор" Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1763 года "Екатеринбургский монетный двор". Без знака монетного двора. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Александр за 5000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Монеты и Медали (1)
Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Luxcoins - March 23, 2024
Продавец Luxcoins
Дата 23 марта 2024
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
2473 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - May 3, 2018
Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Heritage - May 3, 2018
Продавец Heritage
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF20 BN NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 99 USD
Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - February 10, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность VF30
Цена
******
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Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность VF30
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1763 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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