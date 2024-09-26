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10 рублей 1763 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1763 года ММД "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1763 года ММД "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1763 года "С шарфом" со знаком ММД. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе SINCONA AG за 410000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия 10 рублей 1763 ММД "С шарфом" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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