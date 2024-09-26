Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1763 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1763 года "С шарфом" со знаком ММД. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе SINCONA AG за 410000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
Сохранность
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