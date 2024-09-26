10 рублей 1763 года ММД "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1763 года "С шарфом" со знаком ММД. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе SINCONA AG за 410000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

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