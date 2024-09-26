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5 копеек 1763 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1763 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1763 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (189)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1763 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3626 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1150 USD. Торги состоялись 23 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 606 RUB
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность G
Цена
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Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1763 ММ "Красный монетный двор (Москва)" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1763 "Красный монетный двор (Москва)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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