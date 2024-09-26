Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1763 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (189)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1763 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3626 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1150 USD. Торги состоялись 23 мая 2009.
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Сохранность G
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