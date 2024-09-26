5 копеек 1763 года ММ "Красный монетный двор (Москва)" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1763 года "Красный монетный двор (Москва)" со знаком ММ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3626 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1150 USD. Торги состоялись 23 мая 2009.

Сохранность UNC (1) AU (17) XF (74) VF (61) F (11) VG (1) G (1) Нет оценки (23) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (6) AU53 (1) AU50 (5) XF45 (5) XF40 (6) VF35 (9) VF30 (7) VF25 (3) VF20 (1) F15 (2) RB (2) BN (8) Сервис RNGA (3) NGC (2)

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