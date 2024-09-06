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Пробные 15 копеек 1763 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Пробные 15 копеек 1763 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Пробные 15 копеек 1763 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Henry Seligman

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 копеек 1763 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II

Сохранность
  • Все фирмы
  • Henry Seligman (1)
Россия 15 копеек 1763 СПБ (Пробные) на аукционе Henry Seligman - April 12, 1931
Россия 15 копеек 1763 СПБ (Пробные) на аукционе Henry Seligman - April 12, 1931
Продавец Henry Seligman
Дата 12 апреля 1931
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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