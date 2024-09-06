Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 15 копеек 1763 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Henry Seligman
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 15 копеек 1763 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II
Сохранность
- Все фирмы
- Henry Seligman (1)
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