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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 15 копеек Екатерины II - Россия

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15 копеек 1763 Пробные

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1763 СПБ R4 0 1
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