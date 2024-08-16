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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1763 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1763 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1763 года СПБ "С шарфом" - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,26 гр
  • Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,515

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Александр за 170000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1763 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 5 рублей 1763 СПБ "С шарфом" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU58
Цена
170000 $
Цена в валюте аукциона 170000 USD
Россия 5 рублей 1763 СПБ "С шарфом" на аукционе Stack's - August 13, 2014
Россия 5 рублей 1763 СПБ "С шарфом" на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

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