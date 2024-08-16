5 рублей 1763 года СПБ "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе Александр за 170000 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

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