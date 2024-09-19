Червонец (Дукат) 1763 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1763 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5177 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 24000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность AU (9) XF (15) VF (10) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU53 (4) AU50 (4) XF45 (1) XF40 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (2) RNGA (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)

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