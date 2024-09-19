Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1763 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,978)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1763 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5177 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 24000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
17670 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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