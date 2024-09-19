Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1763 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1763 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1763 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,978)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1763 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5177 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 24000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess & Bank Leu (1)
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (5)
  • Heritage (1)
  • Künker (4)
  • London Coins (1)
  • Morton & Eden (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (2)
  • Stack's (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (6)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
9911 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
17670 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Morton & Eden - July 20, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Александр - June 21, 2019
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Александр - June 21, 2019
Продавец Александр
Дата 21 июня 2019
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе London Coins - September 1, 2018
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2014
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2014
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2014
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Heritage - April 16, 2014
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия Червонец (Дукат) 1763 СПБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1763 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1763 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом Червонец (Дукат) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск