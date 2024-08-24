Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1763 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 94,800
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1763 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Александр за 35000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3875 $
Цена в валюте аукциона 360000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1763 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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