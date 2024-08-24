1 рубль 1763 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1763 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Александр за 35000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

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