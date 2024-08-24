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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1763 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1763 года ММД EI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1763 года ММД EI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 94,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1763 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Александр за 35000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3875 $
Цена в валюте аукциона 360000 RUB
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU55 ННР
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Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Имперская монета - December 17, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Россия 1 рубль 1763 ММД EI "С шарфом" на аукционе Имперская монета - March 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 марта 2019
Сохранность VF25
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1763 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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