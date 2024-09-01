Полтина 1763 года ММД EI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1763 года "С шарфом" со знаком ММД EI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 906 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 270 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2015.

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