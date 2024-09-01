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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1763 года ММД EI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 49,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1763 года "С шарфом" со знаком ММД EI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 906 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 270 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2015.

Сохранность
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Россия Полтина 1763 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1763 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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