5 рублей 1763 года СПБ "С шарфом". Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Русское Наследие за 36000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

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