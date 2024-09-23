Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1763 года СПБ "С шарфом". Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,26 гр
- Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,515
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Русское Наследие за 36000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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