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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1763 года СПБ "С шарфом". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 рублей 1763 года СПБ "С шарфом" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1763 года СПБ "С шарфом" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,26 гр
  • Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,515

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1763 года "С шарфом" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Русское Наследие за 36000 USD. Торги состоялись 20 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1763 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 PL RNGA
Цена
36000 $
Цена в валюте аукциона 36000 USD
Россия 5 рублей 1763 СПБ "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS65 PL RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1763 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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