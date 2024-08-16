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5 копеек 1763 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1763 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1763 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1763
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сестрорецк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1763 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Империя за 80000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 4650 RUB
Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
427 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1763 СМ "Сестрорецкий монетный двор" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1763 "Сестрорецкий монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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