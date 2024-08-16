Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1763 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1763
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сестрорецк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1763 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Империя за 80000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
427 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF20 BN RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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