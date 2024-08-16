5 копеек 1763 года СМ "Сестрорецкий монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1763 года "Сестрорецкий монетный двор" со знаком СМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе Империя за 80000 RUB. Торги состоялись 18 апреля 2014.

Сохранность UNC (2) AU (9) XF (33) VF (66) F (3) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS61 (2) AU55 (2) AU50 (3) XF45 (4) XF40 (5) VF35 (14) VF30 (5) VF25 (1) VF20 (2) DETAILS (2) BN (6) Сервис RNGA (2) NGC (4)

Продавец Все фирмы

Artemide Aste (1)

AURORA (12)

Cayón (1)

CNG (3)

Coins.ee (5)

Gorny & Mosch (2)

Haljak Coin Auction (1)

Katz (14)

Künker (3)

Naumann (1)

Niemczyk (2)

Numisbalt (1)

Rare Coins (14)

Rauch (2)

SINCONA (1)

Spink (1)

Tauler & Fau (1)

Universum Coins GmbH (1)

WAG (1)

Александр (14)

Империя (10)

Имперская монета (16)

Монеты и Медали (2)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (7)