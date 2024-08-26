Полтина 1772 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1772 года "Без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 975000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.

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