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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1772 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1772 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1772 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,800

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1772
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1772 года "Без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 975000 RUB. Торги состоялись 27 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1772 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
877 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия Полтина 1772 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Россия Полтина 1772 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
290 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия Полтина 1772 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - October 28, 2021
Продавец Империя
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1772 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе HAYNAULT - April 28, 2020
Продавец HAYNAULT
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полтина 1772 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1772 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Россия Полтина 1772 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полтина 1772 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1772 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1772 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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