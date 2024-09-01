Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1766 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1766 года "Без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Имперская монета за 470000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность MS63
Цена
******
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Где продать?
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