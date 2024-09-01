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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1766 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1766 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1766 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1766 года "Без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Имперская монета за 470000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
540 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - November 4, 2020
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - November 4, 2020
Продавец Александр
Дата 4 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU
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Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
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Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - October 26, 2018
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Знак - October 26, 2018
Продавец Знак
Дата 26 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - October 17, 2018
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - October 17, 2018
Продавец Александр
Дата 17 октября 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия Полтина 1766 СПБ АШ T.I. "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1766 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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