Полтина 1766 года СПБ АШ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1766 года "Без шарфа" со знаком СПБ АШ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Имперская монета за 470000 RUB. Торги состоялись 21 февраля 2018.

Сохранность UNC (2) AU (3) XF (7) VF (14) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (2) AU58 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (4) Сервис NGC (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (2)

COINSTORE (1)

Heritage (2)

Katz (3)

Künker (5)

Niemczyk (1)

Rare Coins (1)

Rauch (1)

SINCONA (1)

Александр (4)

Знак (2)

Империя (4)

Имперская монета (3)