Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1774 года СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1774
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1774 года "Без шарфа" со знаком СПБ ФЛ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Александр за 34000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
1088 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
979 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность MS65
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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