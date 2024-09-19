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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1774 года СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1774 года СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1774 года СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1774
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1774 года "Без шарфа" со знаком СПБ ФЛ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 58 проданному на аукционе Александр за 34000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1774 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
1088 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия Полтина 1774 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
979 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Россия Полтина 1774 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия Полтина 1774 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1774 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1774 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1774 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия Полтина 1774 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность MS65
Цена
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Россия Полтина 1774 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1774 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1774 СПБ ФЛ T.I. "Без шарфа" на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1774 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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