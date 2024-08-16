Полтина 1762 года ММД ДМ T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1762 года "С шарфом" со знаком ММД ДМ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе SINCONA AG за 2750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность AU (6) XF (31) VF (51) F (9) VG (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (6) XF40 (5) VF35 (5) VF30 (2) VF25 (1) VF20 (2) F15 (6) VG8 (2) DETAILS (2) Сервис NGC (7) RNGA (3)

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