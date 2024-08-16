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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1762 года ММД ДМ T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1762 года ММД ДМ T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1762 года ММД ДМ T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1762
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1762 года "С шарфом" со знаком ММД ДМ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе SINCONA AG за 2750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
366 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F15
Цена
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность F15
Цена
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность F15
Цена
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность F15
Цена
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность F15
Цена
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Имперская монета - July 13, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 13 июля 2021
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1762 ММД ДМ T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1762 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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