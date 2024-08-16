Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1762 года ММД ДМ T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1762
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1762 года "С шарфом" со знаком ММД ДМ T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе SINCONA AG за 2750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность VF20
Цена
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