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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1762 года

Золотые монеты (Петр III)

Аверс
Реверс
10 рублей 1762 СПБ
Средняя цена 57000 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
10 рублей 1762 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 рублей 1762 СПБ
Средняя цена 44000 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1762 СПБ
Средняя цена 50000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Червонец (Дукат) 1762 СПБ Новодел
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 7

Золотые монеты (Екатерина II)

Аверс
Реверс
10 рублей 1762 ММД С шарфом
Средняя цена 79000 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
10 рублей 1762 СПБ С шарфом
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
5 рублей 1762 СПБ С шарфом
Средняя цена 20000 $
Продажи
0 53

Пробные монеты (Петр III)

Аверс
Реверс
1 рубль 1762 ММД ДМ
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 506
Аверс
Реверс
1 рубль 1762 СПБ НК Гурт шнуровидный
Средняя цена 1800 $
Продажи
1 743
Аверс
Реверс
1 рубль 1762 СПБ НК Гурт надпись
Средняя цена 8500 $
Продажи
0 75
Аверс
Реверс
Полтина 1762 ММД ДМ
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
Полтина 1762 СПБ НК
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 227

Пробные монеты (Екатерина II)

Аверс
Реверс
1 рубль 1762 ММД ДМ С шарфом
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 197
Аверс
Реверс
1 рубль 1762 СПБ НК С шарфом
Средняя цена 980 $
Продажи
0 497
Аверс
Реверс
1 рубль 1762 СПБ ЯИ С шарфом
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1762 СПБ АШ С шарфом Новодел
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полтина 1762 ММД ДМ T.I. С шарфом
Средняя цена 140 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
Полтина 1762 СПБ НК T.I. С шарфом
Средняя цена 750 $
Продажи
0 81

Медные монеты (Петр III)

Аверс
Реверс
10 копеек 1762 OK Барабаны
Средняя цена 620 $
Продажи
0 432
Аверс
Реверс
4 копейки 1762 Барабаны Гурт сетчатый
Средняя цена 460 $
Продажи
0 475
Аверс
Реверс
4 копейки 1762 Барабаны Гурт екатеринбургского монетного двора
Средняя цена 380 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
4 копейки 1762 Барабаны Гурт московского монетного двора
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1762 Барабаны "КОПЕИКИ"
Средняя цена 200 $
Продажи
0 97
Аверс
Реверс
2 копейки 1762 Барабаны "КОПЕNКN"
Средняя цена 570 $
Продажи
0 83
Аверс
Реверс
1 копейка 1762 Барабаны Гурт рубчатый
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 копейка 1762 Барабаны Гурт сетчатый
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денга 1762 Барабаны
Средняя цена 10 $
Продажи
0 2

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1762 СПБ Пробный Монограмма на реверсе Новодел. Гурт надпись
Средняя цена 26000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 рубль 1762 СПБ С.Ю. Пробный Монограмма на реверсе
Средняя цена 550000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 рубль 1762 СПБ Пробный Монограмма на реверсе Новодел. Гурт шнуровидный
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1 рубль 1762 СПБ Пробный Монограмма на реверсе Новодел. Гурт узорчатый
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1762 СПБ Пробный Монограмма на реверсе Новодел. Гладкий гурт
Средняя цена 9000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 рубль 1762 СПБ ЯИ Пробный Орел на реверсе Новодел. Гурт шнуровидный
Средняя цена 150000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1762 СПБ ЯИ Пробный Орел на реверсе Новодел. Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. Пробный Орел на реверсе
Средняя цена 440 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 рубль 1762 СПБ ЯИ Пробный Орел на реверсе Новодел. Гурт надпись
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 копеек 1762 СПБ Пробные С портретом Петра III
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
15 копеек 1762 СПБ Пробные С портретом Петра III
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1762 Пробные Вензель на аверсе Малый вензель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1762 Пробные Орел на аверсе
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1762 Пробные Вензель на аверсе Большой вензель
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты (Елизавета)

Аверс
Реверс
5 копеек 1762 Без знака монетного двора
Средняя цена 120 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
2 копейки 1762 Номинал под Св. Георгием
Средняя цена 80 $
Продажи
0 64
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