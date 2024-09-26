Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1762 года
Золотые монеты (Петр III)
Золотые монеты (Екатерина II)
Пробные монеты (Петр III)
Пробные монеты (Екатерина II)
Медные монеты (Петр III)
Пробные монеты
1 рубль 1762 СПБ Пробный Монограмма на реверсе Новодел. Гурт надпись
Средняя цена 26000 $
Продажи
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1 рубль 1762 СПБ Пробный Монограмма на реверсе Новодел. Гурт шнуровидный
Средняя цена 10000 $
Продажи
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1 рубль 1762 СПБ Пробный Монограмма на реверсе Новодел. Гурт узорчатый
Средняя цена 24000 $
Продажи
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1 рубль 1762 СПБ Пробный Монограмма на реверсе Новодел. Гладкий гурт
Средняя цена 9000 $
Продажи
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1 рубль 1762 СПБ ЯИ Пробный Орел на реверсе Новодел. Гурт шнуровидный
Средняя цена 150000 $
Продажи
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