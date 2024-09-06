Червонец (Дукат) 1762 года СПБ (Россия, Петр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1762 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 636 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 130000 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2014.

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