Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1762 года СПБ (Россия, Петр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,978)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,042
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1762 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 636 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 130000 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
21540 $
Цена в валюте аукциона 20000 CHF
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность F15
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VG10
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 18 мая 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 13 июня 2016
Сохранность FR
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи Червонец (Дукат) 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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