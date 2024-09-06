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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1762 года СПБ (Россия, Петр III)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1762 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1762 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Петр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,978)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,042

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1762 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 636 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 130000 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
21540 $
Цена в валюте аукциона 20000 CHF
Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 311 EUR
Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Russiancoin - January 9, 2020
Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Russiancoin - January 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность F15
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность VG10
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Dorotheum - May 18, 2017
Продавец Dorotheum
Дата 18 мая 2017
Сохранность F
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Morton & Eden - June 13, 2016
Продавец Morton & Eden
Дата 13 июня 2016
Сохранность FR
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Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Busso Peus - April 24, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2014
Сохранность VF
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Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Империя - June 1, 2012
Продавец Империя
Дата 1 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
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Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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