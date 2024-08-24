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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет Петра III (1762-1762)

Всего добавлено монет: 33

Период чеканки Петра III
Каталог монет Петр III 1762-1762
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Монеты Петра III с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
1 рубль 1762 СПБ НК. Гурт шнуровидный
 Серебро $1,800 - 1 744Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
1 рубль 1762 ММД ДМ
 Серебро $2,000 - 0 506Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
10 копеек 1762 OK "Барабаны"
 Медь $620 - 0 432Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
4 копейки 1762 "Барабаны". Гурт сетчатый
 Медь $460 - 0 475Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
10 рублей 1762 СПБ
 Золото $57,000 - 0 66Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Полтина 1762 СПБ НК
 Серебро $1,700 - 0 227Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Полтина 1762 ММД ДМ
 Серебро $2,000 - 0 104Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
4 копейки 1762 "Барабаны". Гурт екатеринбургского монетного двора
 Медь $380 - 0 69Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
2 копейки 1762 "Барабаны". "КОПЕNКN"
 Медь $570 - 0 83Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
1 рубль 1762 СПБ НК. Гурт надпись
 Серебро $8,500 - 0 75Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
5 рублей 1762 СПБ
 Золото $44,000 - 0 55Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
2 копейки 1762 "Барабаны". "КОПЕИКИ"
 Медь $200 - 0 97Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Пробные 15 копеек 1762 СПБ "С портретом Петра III"
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Пробные 20 копеек 1762 СПБ "С портретом Петра III"
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Червонец (Дукат) 1762 СПБ
 Золото $50,000 - 0 14Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ ЯИ "Орел на реверсе". Новодел. Гладкий гурт
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Червонец (Дукат) 1762 СПБ. Новодел
 Золото $60,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Пробные 5 копеек 1762 "Вензель на аверсе". Большой вензель
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
1 копейка 1762 "Барабаны". Гурт рубчатый
 Медь $8,300 - 0 23Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Денга 1762 "Барабаны"
 Медь $10 - 0 2Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
10 рублей 1762 СПБ. Новодел
 Золото - - 0 5Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ ЯИ "Орел на реверсе". Новодел. Гурт шнуровидный
 Серебро $150,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
4 копейки 1762 "Барабаны". Гурт московского монетного двора
 Медь $3,600 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ С.Ю. "Монограмма на реверсе"
 Серебро $550,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гурт надпись
 Серебро $26,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ ЯИ "Орел на реверсе". Новодел. Гурт надпись
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гурт шнуровидный
 Серебро $10,000 - 0 31Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гурт узорчатый
 Серебро $24,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе"
 Серебро $440 - 0 9Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
1 копейка 1762 "Барабаны". Гурт сетчатый
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Пробные 5 копеек 1762 "Вензель на аверсе". Малый вензель
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Пробные 5 копеек 1762 "Орел на аверсе"
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гладкий гурт
 Серебро $9,000 - 0 13
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