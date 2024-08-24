Каталог монет Петра III (1762-1762)

Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты Петра III с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $1,800 - 1 744
Россия, Петр III
1 рубль 1762 СПБ НК. Гурт шнуровидный
Серебро $2,000 - 0 506
Россия, Петр III
1 рубль 1762 ММД ДМ
Медь $620 - 0 432
Россия, Петр III
10 копеек 1762 OK "Барабаны"
Медь $460 - 0 475
Россия, Петр III
4 копейки 1762 "Барабаны". Гурт сетчатый
Золото $57,000 - 0 66
Россия, Петр III
10 рублей 1762 СПБ
Серебро $1,700 - 0 227
Россия, Петр III
Полтина 1762 СПБ НК
Серебро $2,000 - 0 104
Россия, Петр III
Полтина 1762 ММД ДМ
Медь $380 - 0 69
Россия, Петр III
4 копейки 1762 "Барабаны". Гурт екатеринбургского монетного двора
Медь $570 - 0 83
Россия, Петр III
2 копейки 1762 "Барабаны". "КОПЕNКN"
Серебро $8,500 - 0 75
Россия, Петр III
1 рубль 1762 СПБ НК. Гурт надпись
Золото $44,000 - 0 55
Россия, Петр III
5 рублей 1762 СПБ
Медь $200 - 0 97
Россия, Петр III
2 копейки 1762 "Барабаны". "КОПЕИКИ"
Серебро - - 0 0
Россия, Петр III
Пробные 15 копеек 1762 СПБ "С портретом Петра III"
Серебро - - 0 0
Россия, Петр III
Пробные 20 копеек 1762 СПБ "С портретом Петра III"
Золото $50,000 - 0 14
Россия, Петр III
Червонец (Дукат) 1762 СПБ
Серебро - - 0 0
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ ЯИ "Орел на реверсе". Новодел. Гладкий гурт
Золото $60,000 - 0 7
Россия, Петр III
Червонец (Дукат) 1762 СПБ. Новодел
Серебро - - 0 0
Россия, Петр III
Пробные 5 копеек 1762 "Вензель на аверсе". Большой вензель
Медь $8,300 - 0 23
Россия, Петр III
1 копейка 1762 "Барабаны". Гурт рубчатый
Медь $10 - 0 2
Россия, Петр III
Денга 1762 "Барабаны"
Золото - - 0 5
Россия, Петр III
10 рублей 1762 СПБ. Новодел
Серебро $150,000 - 0 1
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ ЯИ "Орел на реверсе". Новодел. Гурт шнуровидный
Медь $3,600 - 0 1
Россия, Петр III
4 копейки 1762 "Барабаны". Гурт московского монетного двора
Серебро $550,000 - 0 5
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ С.Ю. "Монограмма на реверсе"
Серебро $26,000 - 0 8
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гурт надпись
Серебро - - 0 0
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ ЯИ "Орел на реверсе". Новодел. Гурт надпись
Серебро $10,000 - 0 31
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гурт шнуровидный
Серебро $24,000 - 0 1
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гурт узорчатый
Серебро $440 - 0 9
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ НК С.Ю. "Орел на реверсе"
Медь - - 0 0
Россия, Петр III
1 копейка 1762 "Барабаны". Гурт сетчатый
Серебро - - 0 0
Россия, Петр III
Пробные 5 копеек 1762 "Вензель на аверсе". Малый вензель
Серебро - - 0 0
Россия, Петр III
Пробные 5 копеек 1762 "Орел на аверсе"
Серебро $9,000 - 0 13
Россия, Петр III
Пробный 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гладкий гурт
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