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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 10 копеек Петра III - Россия

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10 копеек 1762

Барабаны
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1762 OK R 0 432
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