10 копеек 1762 года OK "Барабаны" (Россия, Петр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1762 года "Барабаны" со знаком OK. Это медная монета периода Петра III отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (15) AU (76) XF (107) VF (175) F (22) VG (3) Нет оценки (28) Сохранность (слабы) MS62 (3) MS61 (6) MS60 (5) AU58 (7) AU55 (15) AU53 (13) AU50 (13) XF45 (30) XF40 (14) VF35 (14) VF30 (4) VF25 (1) VF20 (9) F12 (1) DETAILS (8) BN (28) Сервис NGC (38) RNGA (6) NGS (1) ННР (3) PCGS (3)

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