Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1762 года OK "Барабаны" (Россия, Петр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сестрорецк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (432)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1762 года "Барабаны" со знаком OK. Это медная монета периода Петра III отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Монеты и Медали
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Сохранность VF
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Дата 6 января 2024
Сохранность F
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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