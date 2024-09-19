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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1762 года OK "Барабаны" (Россия, Петр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1762 года OK "Барабаны" - цена монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - 10 копеек 1762 года OK "Барабаны" - цена монеты - Россия, Петр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сестрорецк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (432)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1762 года "Барабаны" со знаком OK. Это медная монета периода Петра III отчеканена на Сестрорецком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 34000 RUB
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
829 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
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Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1762 OK "Барабаны" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1762 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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