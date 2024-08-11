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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1762 года "Барабаны" (Россия, Петр III)

Аверс монеты - Денга 1762 года "Барабаны" - цена монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - Денга 1762 года "Барабаны" - цена монеты - Россия, Петр III

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 - 20 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал Денга
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1762 года "Барабаны". Это медная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 1116 проданному на аукционе WDA - MiM за 50 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rauch (1)
  • WDA - MiM (1)
Россия Денга 1762 "Барабаны" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия Денга 1762 "Барабаны" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Россия Денга 1762 "Барабаны" на аукционе Rauch - April 22, 2013
Продавец Rauch
Дата 22 апреля 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1762 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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