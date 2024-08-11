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Денга 1762 года "Барабаны" (Россия, Петр III)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1762 года "Барабаны". Это медная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 1116 проданному на аукционе WDA - MiM за 50 PLN. Торги состоялись 23 апреля 2024.
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