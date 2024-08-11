Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1762 года "Барабаны". "КОПЕNКN" (Россия, Петр III)
Разновидность: "КОПЕNКN"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 25 - 27 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1762 года "Барабаны". "КОПЕNКN". Это медная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF45
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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