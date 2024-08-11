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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1762 года "Барабаны". "КОПЕNКN" (Россия, Петр III)

Разновидность: "КОПЕNКN"

Аверс монеты - 2 копейки 1762 года "Барабаны" "КОПЕNКN" - цена монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - 2 копейки 1762 года "Барабаны" "КОПЕNКN" - цена монеты - Россия, Петр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 25 - 27 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1762 года "Барабаны". "КОПЕNКN". Это медная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе SINCONA AG за 4750 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF45
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF40 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Russiancoin - September 30, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 30 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Россия 2 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе Имперская монета - March 30, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF35 BN ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1762 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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