Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гурт надпись (Россия, Петр III)
Разновидность: Новодел. Гурт надпись
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1762 года "Монограмма на реверсе" со знаком СПБ. Новодел. Гурт надпись. Это серебряная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
6427 $
Цена в валюте аукциона 580000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS60
Цена
13190 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1762 "Монограмма на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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