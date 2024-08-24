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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе". Новодел. Гурт надпись (Россия, Петр III)

Разновидность: Новодел. Гурт надпись

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе" Новодел Гурт надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ "Монограмма на реверсе" Новодел Гурт надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр III

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1762 года "Монограмма на реверсе" со знаком СПБ. Новодел. Гурт надпись. Это серебряная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
6427 $
Цена в валюте аукциона 580000 RUB
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность MS60
Цена
13190 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU53
Цена
******
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Россия 1 рубль 1762 СПБ "Монограмма на реверсе" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1762 "Монограмма на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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