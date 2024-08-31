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Пробный 1 рубль 1762 года СПБ ЯИ "Орел на реверсе". Новодел. Гурт шнуровидный (Россия, Петр III)

Разновидность: Новодел. Гурт шнуровидный

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ ЯИ "Орел на реверсе" Новодел Гурт шнуровидный - цена серебряной монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ ЯИ "Орел на реверсе" Новодел Гурт шнуровидный - цена серебряной монеты - Россия, Петр III

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт шнур влево

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1762 года "Орел на реверсе" со знаком СПБ ЯИ. Новодел. Гурт шнуровидный. Это серебряная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе SINCONA AG за 140000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1762 СПБ ЯИ "Орел на реверсе" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1762 "Орел на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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