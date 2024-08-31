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Пробный 1 рубль 1762 года СПБ ЯИ "Орел на реверсе". Новодел. Гурт шнуровидный (Россия, Петр III)
Разновидность: Новодел. Гурт шнуровидный
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1762 года "Орел на реверсе" со знаком СПБ ЯИ. Новодел. Гурт шнуровидный. Это серебряная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе SINCONA AG за 140000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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