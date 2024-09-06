Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1762 года СПБ ЯИ "Орел на реверсе". Новодел. Гурт надпись (Россия, Петр III)
Разновидность: Новодел. Гурт надпись
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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