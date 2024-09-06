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Пробный 1 рубль 1762 года СПБ ЯИ "Орел на реверсе". Новодел. Гурт надпись (Россия, Петр III)

Разновидность: Новодел. Гурт надпись

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ ЯИ "Орел на реверсе" Новодел Гурт надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1762 года СПБ ЯИ "Орел на реверсе" Новодел Гурт надпись - цена серебряной монеты - Россия, Петр III

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1762 "Орел на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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