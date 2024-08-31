Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1762 года СПБ. Новодел (Россия, Петр III)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,978)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1762 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе The New York Sale за 60000 USD. Торги состоялись 10 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Где продать?
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