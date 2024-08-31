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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1762 года СПБ. Новодел (Россия, Петр III)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1762 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1762 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Петр III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,978)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1091 oz) 3,3937 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1762 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе The New York Sale за 60000 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (4)
Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
60000 $
Цена в валюте аукциона 60000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия Червонец (Дукат) 1762 СПБ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS62 PCGS
Цена
9775 $
Цена в валюте аукциона 9775 USD

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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