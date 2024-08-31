Червонец (Дукат) 1762 года СПБ. Новодел (Россия, Петр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1762 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе The New York Sale за 60000 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

Сохранность UNC (5) VF (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS62 (5) Сервис NGC (4) PCGS (1)