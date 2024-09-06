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4 копейки 1762 года "Барабаны". Гурт московского монетного двора (Россия, Петр III)

Разновидность: Гурт московского монетного двора

Аверс монеты - 4 копейки 1762 года "Барабаны" Гурт московского монетного двора - цена монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - 4 копейки 1762 года "Барабаны" Гурт московского монетного двора - цена монеты - Россия, Петр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал 4 копейки
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 4 копейки 1762 года "Барабаны". Гурт московского монетного двора. Это медная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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Россия 4 копейки 1762 "Барабаны" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 копейки 1762 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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