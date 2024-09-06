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4 копейки 1762 года "Барабаны". Гурт московского монетного двора (Россия, Петр III)
Разновидность: Гурт московского монетного двора
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал 4 копейки
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 4 копейки 1762 года "Барабаны". Гурт московского монетного двора. Это медная монета периода Петра III. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
- Все фирмы
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