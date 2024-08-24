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Пробный 1 рубль 1762 года СПБ ЯИ "Орел на реверсе". Новодел. Гладкий гурт (Россия, Петр III)
Разновидность: Новодел. Гладкий гурт
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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