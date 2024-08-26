Полтина 1762 года СПБ НК (Россия, Петр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1762 года со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Александр за 48000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

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