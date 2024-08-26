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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1762 года СПБ НК (Россия, Петр III)

Аверс монеты - Полтина 1762 года СПБ НК - цена серебряной монеты - Россия, Петр III Реверс монеты - Полтина 1762 года СПБ НК - цена серебряной монеты - Россия, Петр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр III
  • Номинал Полтина
  • Год 1762
  • Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (227) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1762 года со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Александр за 48000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
943 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
1912 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Денежка - March 30, 2024
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Денежка - March 30, 2024
Продавец Денежка
Дата 30 марта 2024
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия Полтина 1762 СПБ НК на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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