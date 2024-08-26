Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1762 года СПБ НК (Россия, Петр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр III
- Номинал Полтина
- Год 1762
- Правитель Пётр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (227) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1762 года со знаком СПБ НК. Это серебряная монета периода Петра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Александр за 48000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
1912 $
Цена в валюте аукциона 180000 RUB
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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