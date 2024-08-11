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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты Полтина Петра III - Россия

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Полтина 1762

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1762 ММД ДМ R 0 1041762 СПБ НК R 0 227
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